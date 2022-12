'Cultura, il 2022 è stato un anno di rilancio'

"Il 2022 è stato un anno di piena attività e di rilancio per la cultura in Friuli Venezia Giulia. Un plauso per questo va fatto a tutti i soggetti che si sono sempre impegnati nell'organizzare eventi e manifestazioni, senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia e utilizzando con diligenza le ingenti risorse stanziate dalla Regione. I risultati ci hanno premiati: siamo la seconda regione in Italia per numero di presenze a teatro e tra i primi anche nelle classifiche nazionali relative a cinema, mostre e musica. Tutto ciò dimostra come l'impianto del nostro sistema di produzione e distribuzione culturale sia solido alla base".

È il saluto istituzionale che l'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli ha portato oggi a Udine all'incontro "Infoday bandi cultura", la mattinata informativa organizzata dalla Direzione centrale Cultura per illustrare i dettagli sugli otto bandi indetti per le attività che si svolgeranno nel 2023.

I bandi sono finanziati con una dotazione di 4,42 milioni di euro e sono rivolti a iniziative inerenti a spettacoli dal vivo, musica per orchestre, cinema, cultura umanistica e scientifica, arti figurative, fotografia e multimedialità e all'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.

I criteri di premialità dei progetti per il 2023 prenderanno in considerazione, tra gli altri, la presenza di iniziative culturali coerenti con le strategie del Bid book di candidatura di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura 2025 e la capacità di perseguire gli obiettivi della legge regionale sulla disabilità. Le richieste di incentivo devono essere presentate entro le 16 del 24 gennaio 2023 sulla piattaforma "Istanze online" disponibile sul sito internet della Regione al link.

Illustrate nel corso dell'appuntamento anche le fasce di contributo previste e i dettagli relativi allo strumento dell'Art bonus Fvg.