'Cuori nel pozzo', l’emigrazione italiana nel mondo

La scrittrice Roberta Sorgato, giovedì 13 febbraio, alle 18.30, in Biblioteca a Pasian di Prato, presenta il suo libro "Cuori nel pozzo" sull'emigrazione italiana verso le miniere del Belgio.



CUORI NEL POZZO è uno spaccato della realtà storica, economica, sociale, culturale e politica dell’Italia in un significativo arco di tempo che va dal primo conflitto mondiale fino all’immediato secondo dopoguerra passando attraverso il ventennio della dittatura fascista.



In questo contesto trova naturale collocazione uno dei fenomeni tanto importanti quanto, spesso, dimenticati o sottovalutati, come l’emigrazione italiana nel mondo, raccontato attraverso lo sguardo della gente comune.



In particolare viene spiegato il fenomeno della massiccia emigrazione dei lavoratori italiani verso le miniere del Belgio e descritto il difficile percorso di inserimento nel Paese di accoglienza in equilibrata osservanza delle leggi locali ed orgogliosa difesa delle proprie origini e dei suoi valori.



Toccante la ricostruzione fedele della sciagura avvenuta l’8 febbraio 1956 al Rieu du Coeur Nord a Quaregnon nella quale persero la vita otto minatori di cui sette italiani e tra questi Giovanni Sorgato, padre dell’autrice.



Attenta l’analisi delle ripercussioni e conseguenze istituzionali e soggettive, immediate e a lungo termine.