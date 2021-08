'Da Milano alla Luna' al Festival Lignano Noir

La Milano di Scerbanenco sarà protagonista dell’incontro di venerdì 27 agosto, alle ore 21, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro: oltre vent’anni di storia di Milano e dell’Italia colte nelle splendide illustrazioni di Dario Mellone, disegnatore e pittore, sul Corriere della Sera dal 1967 al 1992. L’incontro sarà una conversazione a più voci tra l’artista e divulgatore Andrea Ciresola, il giornalista Saverio Paffumi, curatori del volume “Dario Mellone. Da Milano alla Luna. Viaggio con fermata a richiesta” (Skira), e Cecilia Scerbanenco, autrice di uno dei saggi.



La cronaca del Corriere della Sera si traduceva allora in immagini a china molto dettagliate in cui i particolari delle vicende venivano delineati con cura meticolosa. Le ambientazioni ricreate dall’artista suggeriscono ancora l’atmosfera di quegli anni e aiutano a comprendere i fatti; tra questi anche eventi tristemente noti, dalla tragedia dell’Heysel agli anni di piombo, all’omicidio Tobagi, ma anche lo sbarco sulla Luna e l’Apollo 13.



Nell’accogliente sala del Cinecity un altro interessante appuntamento in questa settimana a tutto noir.



