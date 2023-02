'Da vicino', a Pordenone cartellone dedicato all'editoria

L’editoria del territorio si racconta, “Da vicino” per quattordici incontri rivolti ai lettori della città, dedicati ad altrettante pubblicazioni da scoprire in dialogo con autrici, autori e curatori, due volte al mese dal 10 febbraio al 17 novembre, nella Sala Ellero di Palazzo Badini, sede di Fondazione Pordenonelegge,it che coordina l’iniziativa.

E' una delle nuove proposte di pordenonelegge tuttolanno, l’Agenda 2023 di iniziative al via in questi giorni, nel mese di febbraio: “Da vicino” è un programma di presentazioni dei libri pubblicati dalle case editrici che animano la tensostruttura di Piazza XX Settembre nel corso della Festa del Libro di settembre.

"Per continuare a parlare dei libri del territorio, anche nel corso dell’anno – spiega il direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta – Per promuovere la ricchezza della “bibliodiversità” legata a tante vivacissime firme dell’editoria di nordest, per incontrare e ascoltare dal vivo le scrittrici e gli scrittori che, grazie questi editori, parlano di narrativa, saggistica e poesia ai lettori della città, e di un vasto territorio".

I prossimi mesi si avvicenderanno alcune delle più recenti pubblicazioni di Samuele, Bottega Errante, Nuovadimensione, Alba Edizioni, Piazza, Vita Activa Editoria, Vita Activa Nuova, ZeL, Cierre, Kappa Vu, Kellerman, Biblioteca dell’Immagine, Orto della Cultura, Antiga.

Si parte con Samuele Editore venerdì 10 febbraio, ore 18 nella Sala Ellero di Palazzo Badini: focus sulla pubblicazione “Miglior acque. 33 poeti italiani e neozelandesi rispondono al Purgatorio di Dante”. Ne parleranno il co-curatore Matteo Bianchi con i poeti Claudio Pasi e Gianmaria Cornelio. Uscito per la Collana Leda, curato da Marco Sonzogni e Matteo Bianchi, il libro è stato pubblicato con il sostegno del New Zealand Centre fot Literary Translation – Victoria University di Wellington.

L’antologia More Favourable Waters, in origine pubblicata in Nuova Zelanda in occasione del Dante Day 2021 a cura di Timothy Smith e Marco Sonzogni, ha proseguito la tradizione che spazia da William Blake a Dan Brown: ‘tradurre’ Dante, etimologicamente e simbolicamente, ai nostri giorni e nei nostri luoghi, addentrandosi nelle situazioni usuali con le modalità usuali. Per omaggiare il Sommo Poeta nel settecentesimo anniversario della morte i curatori hanno coinvolto 33 poeti neozelandesi, a ciascuno dei quali è stata assegnata la prima terzina di un canto del Purgatorio come ispirazione, o meglio, come scintilla per scrivere una nuova poesia che li includesse e li trasportasse oltre i secoli.

Samuele Editore ha voluto importare la materia poetica nel paese e nella lingua di Dante, testimoniando non solo la presa che continua a esercitare sugli autori viventi, ma anche il segno della diversità etnica, culturale, linguistica e formale della poesia neozelandese contemporanea. Il risultato è un libro nel quale si aggiungono 33 voci italiane, in copertina spicca l’arazzo imponente di Roger Mortimer.

Tutti gli incontri sono a entrata libera, fino a esaurimento posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce Accedi). Info: Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it.

Poeti italiani: Laura Accerboni, Antonella Anedda, Bianca Battilocchi, Marco Bini, Maria Borio, Lucia Brandoli, Alessandro Brusa, Sonia Caporossi, Gianmaria Cornelio, Marco Corsi, Flaminia Cruciani, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi, Viola Di Grado, Alberto Fraccacreta, Guido Mattia Gallerani, Carmen Gallo, Tommaso Giartosio, Leonardo Guzzo, Federico Magrin, Mariangela Maio, Franca Mancinelli, Demetrio Marra, Giorgia Meriggi, Michela Monferrini, Carolina Montuori, Renata Morresi, Claudio Pasi, Antiniska Pozzi, Rossella Pretto, Flavio Santi, Daniele Serafini, Mariadonata Villa, Edoardo Zuccato.

Poeti neozelandesi: Airini Beautrais, Marisa Cappetta,Kay McKenzie Cooke, Mary Cresswell, Majella Cullinane, Sam Duckor-Jones, Nicola Easthope, David Eggleton, Michael Fitzsimons, Janis Freegard, Anahera Gildea, Michael Harlow, Jeffrey Paparoa Holman, Anna Jackson, Andrew Johnston, Tim Jones, Elizabeth Kirkby-McLeod, Hugh Lauder, Vana Manasiadis, Mary McCallum, Elizabeth Morton, Kōtuku Titihuia Nuttall, Vincent O’Sullivan, Robin Peace, Helen Rickerby, Reihana Robinson, Robert Sullivan, Steven Toussaint, Jamie Trower, Tim Upperton, Sophie van Waardenberg, Bryan Walpert, Sue Wootton.