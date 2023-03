'Da vicino' con l’imprenditore Gianni Pasin

Prosegue Da vicino, la rassegna organizzata da Fondazione Pordenonelegge.it interamente dedicata all’editoria del Friuli Venezia Giulia. Un modo per continuare, durante tutto l’anno, la collaborazione fra il festival e le case editrici che il pubblico ritrova in Piazza XX Settembre, a ogni edizione della Festa del Libro.

Appuntamento venerdì 3 marzo, alle 18.30, nella Sala Ellero di Palazzo Badini, sede di Fondazione Pordenonelegge.it, con l’imprenditore Gianni Pasin e il suo libro edito da Nuovadimensione “Tanto di cappello. Master Italia. La storia di 25 anni di successo” (208 pagine), in cui racconta la propria storia professionale e i successi dell’azienda sandonatese, dopo più di 25 anni di attività. Condurrà la conversazione il giornalista Vittorio Pierobon, che ha curato la prefazione del libro.

L’incontro è aperto con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. E' suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce Accedi). Info: Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it.

Gianni Pasin non ha mai voluto una scrivania con posto fisso, il suo orizzonte è sempre stato il mondo. Moderno pioniere, è andato alla conquista di spazi commerciali dal Niger all’Eritrea, dagli Emirati Arabi all’Australia, dal Bangladesh all’India, dalla Cina del post Mao alla Cuba di Fidel Castro, considerando il lavoro un mezzo per incontrare culture diverse, immergersi nelle usanze e nei costumi dei popoli. L’intuizione di fondare Master Italia è stata il capolavoro della sua carriera, un viaggio che lo ha arricchito di grandi esperienze e lo ha condotto a preziosi traguardi.

L'azienda che ha fondato più di 25 anni fa, è oggi leader in Europa con il marchio Atlantis, nella commercializzazione di cappelli, che esporta in 56 paesi. Una storia di imprenditoria locale capace in poco tempo di costruire una realtà internazionale, oggi proiettata verso una produzione a ridotto impatto ambientale per sostenere le sfide del domani: un progetto di innovazione futura che nasce proprio dal ricordo di quei viaggi intorno al mondo e dall'incontro con le esigenze e i bisogni di culture lontane, da cui tutto ha avuto inizio.

Pasin, originario di San Donà di Piave, dopo aver viaggiato intorno al mondo, fonda nel 1995 Master Italia, azienda specializzata nella produzione di cappelli di alta qualità, nota a livello mondiale con il suo brand Atlantis e la sua offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale. Dopo Rotta su Venezia (Ediciclo, 2021), una guida dedicata all’esplorazione in barca e in bici del territorio della Litoranea Veneta, pubblica Tanto di cappello (ottobre 2022).