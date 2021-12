'Dal silenzio alle storie', la vita delle Madri Orsoline

'Dal silenzio alle storie. Testimonianze e istantanee di vita di Madri Orsoline, allieve e insegnanti'. Venerdì 17 dicembre alle 17.30 nella sala del Centro San Francesco a Cividale del Friuli sarà presentato il libro frutto di una collaborazione tra il Comune e la Somsi di Cividale.

L’opera tratta della vita delle Madri Orsoline che, dalla metà dell’Ottocento, per oltre un secolo e mezzo hanno offerto formazione a bambini e soprattutto donne. Le Suore Orsoline sono state, infatti, figure fondamentali per l’emancipazione femminile a Cividale: hanno contribuito ad abbattere l’analfabetismo e offerto formazione professionale, permettendo a migliaia di ragazze di svolgere altri ruoli nella società oltre a quelli di madre e casalinga.

Proprio per essere riconoscenti e non dimenticare questo impegno sociale delle Madri, Maria Cristina Novelli, presidente Somsi di Cividale, si è dedicata alla raccolta di documenti, fotografie e a una lunga intervista con l’ultima Madre Orsolina in vita, Madre Letizia Usai.

Grazie a questa testimonianza è stato possibile descrivere nel libro i momenti di vita quotidiana e di convivialità della comunità di fatto autosufficiente delle suore del Convento di Santa Maria in Valle.