'Dall'assestamento 3 milioni di euro per Gorizia 2025'

“Accolgo con soddisfazione la risorse destinate al settore Cultura, in particolare i 3,2 milioni di euro che daranno corpo e gambe al progetto GO2025”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) che aggiunge: “Sono risorse fondamentali e ringrazio l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, per averlo ribadito anche oggi in fase di discussione generale sulla manovra di assestamento”.

“Ancora una volta – continua la nota Lega – l’amministrazione regionale conferma che l’appuntamento di Nova Gorica/Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 è molto sentito e condiviso. Non dimentichiamo che tale evento avrà un richiamo di portata internazionale e potrà muovere risorse anche nazionali e fungerà da volano non solo per l'ambito culturale e turistico, ma anche per tutto quello che è l'indotto produttivo diretto e indiretto”.

“Il trasferimento all'Erpac delle risorse necessarie (3.278.000 euro) – fa sapere Bernardis - serviranno per la progettazione di un polo museale nel compendio di Borgo Castello e per la riqualificazione del Parco Basaglia a Gorizia. Inoltre serviranno anche a garantire il coordinamento per quanto concerne il percorso che porterà la città capoluogo a divenire Capitale europea della cultura nel 2025”.

“Un’ulteriore iniezione di liquidità – aggiunge Bernardis - che contribuirà al rilancio di Gorizia, del territorio regionale e del partenariato internazionale e degli scambi di conoscenza, innovazione, progresso e ricerca fra Italia e Slovenia”.

“Auspico – conclude Bernardis - che questo sia solo l'inizio di un percorso di valorizzazione delle nostre ricchezze culturali, storiche e identitarie e che si possa proseguire anche oltre alla data del 2025, a beneficio delle nuove generazioni”.