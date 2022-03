'E' sabato: parliamo di Udine' presenta La Quiete

Negli ultimi anni, si sono pubblicati volumi sulla città che, letti insieme, danno una visione di Udine come composta di storie diverse, legate ai diversi luoghi. Sono luoghi chiusi, che accompagnano la vita quotidiana in modo silenzioso, sconosciuto ai più.



Svelare la natura poliedrica della nostra città, i suoi temi e i suoi luoghi, è l’obiettivo del ciclo di incontri dal titolo "E' sabato: parliamo di Udine" che si svolgeranno in Libreria Friuli il sabato mattina.



Diversi quartieri e luoghi simbolici saranno, di volta in volta, al centro del dibattito: Sant'Osvaldo, La Quiete, il Carcere di Udine di via Spalato.



Il secondo incontro si terrà sabato 2 aprile, alle ore 11:00. Ad intervenire saranno Liliana Cargnelutti, Elena Commessatti e Mariagrazia Santoro. Le tre dialogheranno attorno al libro Siamo tutti dentro la vita. Storia e cura di una trasformazione: dalla «Casa di ricovero» a «La Quiete» di Udine (1847-2017) per approfondire i temi legati alla casa di riposo La Quiete.



Ingresso gratuito con Super green pass / carta verde rinforzata secondo le normative vigenti.



Durante l'evento, è obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina FFP2.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare una mail a: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com e attendere conferma da parte dello staff.