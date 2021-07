'È terra' di Guerrino Dirindin in mostra a Tramonti di Sotto

Domenica 4 luglio, alle ore 11.45, si inaugurerà a Tramonti di Sotto, nella Casa della Conoscenza, la mostra personale È TERRA di Guerrino Dirindin, uno degli artisti concettuali, legati al tema della Land Art, più interessanti del Nordest.



La mostra, curata da Franca Benvenuti con la consulenza critica di Alessandra Santin, è realizzata dalla Proloco Valtramontina e dal Comune di Tramonti di Sotto, nell’ambito di ARTinVAL, il festival che unisce Arte e Natura nella splendida cornice della Val Tramontina che per l’edizione 2021 avrà come tema guida “In cammino tra terra e cielo”.



Guerrino Dirindin, nato a Pordenone da una famiglia di navigatori che dalla notte dei tempi solcava i grandi mari e dalla Serenissima ha risalito tutti i fiumi del Nord-Est, dopo aver sperimentato il mondo del colore, le terrecotte, materiali come la pietra ed il marmo, il gesso ed il cemento, il legno, lo stagno, il bronzo ed il ferro, trova nella TERRA, fonte d’ispirazione per esprimere compiutamente la propria creatività. La terra diventa al contempo materia prima per la realizzazione delle sue opere e musa ispiratrice, l’artista opera con la Madre terra come un antico stregone e incanta con la sua opera che diventa performance: le regole della matematica, della fisica e della sintassi non contano più nulla; lui, cerca di arrivare al cielo con la terra. Ogni suo lavoro, come dice lo stesso artista, è un autoritratto ed è la sintesi dell’umanità cui tutti apparteniamo.



La mostra durerà fino al 22 agosto, saranno possibili visite guidate, nel rispetto delle norme anti Covid

(prenotazione cell. 333 240 3398, mail fra.benve@gmail.com).