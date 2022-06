'Evitare la chiusura della Biblioteca statale Isontina'

A Gorizia, continua la mobilitazione in difesa della Biblioteca Statale Isontina. Le Segreterie regionali di Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Pa e Confsal Unsa hanno proclamato per oggi uno sciopero per scongiurare la chiusura di un’istituzione culturale, nel suo 200esimo anniversario della fondazione.

"Le motivazioni che stanno alla base dell'iniziativa - precisano i sindacati - consistono, ormai da troppo tempo, in una cronica carenza di personale in quasi tutti i settori dell’Amministrazione ma, in modo particolare, nell’area Bibliotecari. Di recente sono andati in pensione diversi colleghi e da luglio anche il Direttore della Biblioteca, mai sostituito. La già significativa scopertura di personale registrerà un ulteriore aggravamento con i pensionamenti, entro il mese di luglio, di tutti i dipendenti con qualifica di funzionario amministrativo e tecnico”.

“La vertenza assume un peculiare significato se si considera che, nel 2025, Gorizia è stata nominata Capitale europea della Cultura insieme a Nova Gorica e che quest’anno la Biblioteca Statale Isontina compie 200 anni dalla sua fondazione. Ma pare che il Ministero della Cultura non si sia posto il problema che questa storica istituzione goriziana sia messa nella condizione di poter contribuire pienamente alle attività di progettazione e realizzazione delle iniziative culturali previste in occasione dell’importante appuntamento".

"Oggi ho voluto esprimere la mia solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Biblioteca statale isontina assieme ad alcune delle personalità più rappresentative del mondo culturale di Gorizia per ribadire tutto il mio sconcerto difronte alla situazione che si è creata e che mette a rischio l'apertura dell'istituto. Non si pretendono soluzioni immediate, ma la definizione di un orizzonte certo per l'unica biblioteca statale in Italia che nel 2025 sarà inclusa in una capitale Europea della Cultura". È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli che oggi, non avendo potuto prendere parte di persona alla manifestazione di protesta indetta dai sindacati, ha voluto recarsi davanti alla Biblioteca statale isontina a Gorizia per una foto simbolica con Walter Mramor, direttore di Artisti Associati, Giuseppe Longo presidente del Premio Amidei, Igor Komel direttore del Kulturni Dom. Al gruppo si è poi unito anche Adriano Ossola direttore di èStoria.

"Non si pretende la bacchetta magica, ma la ricerca di soluzioni graduate nel tempo che consentano di far tornare la situazione a regime" ha sottolineato Gibelli, lanciando poi un appello "bipartisan" a tutti i parlamentari regionali affinché aiutino a interloquire con il ministero per giungere presto alle necessarie assunzioni.

"Non vorremmo arrivare all'appuntamento con Go!2025 con la Biblioteca statale chiusa o solo parzialmente aperta. Nel frattempo ringrazio il dottor Luca Caburlotto che, con generosità e spirito di servizio, ha assunto l'incarico di direttore della Biblioteca, mantenendo l'onere della Soprintendenza Archivistica" ha ribadito Gibelli.