'Figlia della cenere' al Circolo Nuovi Orizzonti

Giovedì 26 agosto, alle 20.30 al Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 – Rizzi Udine), Ilaria Tuti, la nuova regina del thriller italiano, ci racconterà come è nata la sua passione per la scrittura e la genesi della sua protagonista più famosa, il commissario Teresa Battaglia, protagonista anche del suo ultimo romanzo “Figlia della cenere”.

Ilaria – dialogando con Marta Rizzi – ci parlerà della sua nuova opera, senza tralasciare il suo rapporto con la nostra regione, il suo luogo del cuore, che – oltre ad essere il luogo dove ha deciso di vivere – è l’ambientazione di tutti suoi romanzi.



La serata fa parte della rassegna IMPERIUM: viaggio nel potere, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine rientra nel programma UDINESTATE 2021, ed è realizzata in collaborazione con la cartolibreria Copia&Incolla dei Rizzi.



L'intero programma della rassegna, che proseguiranno fino a fine settembre, è disponibile sul sitoe sulla pagina Facebook ed Instagram del Circolo Nuovi Orizzonti.In ottemperanza alle attuali normative anti-Covid, inviando una mail a