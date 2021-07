'Giovani talenti protagonisti della ripartenza'

“Un incontro simbolico per riconoscere il talento e l’impegno di una giovane artista del territorio goriziano, Mariana Daris, capace di raggiungere importanti risultati anche di livello internazionale”. Questo il commento del consigliere regionale e presidente della V Commissione, Diego Bernardis, a margine dell’incontro presso la sede della Regione a Gorizia con l’artista friulana Mariana Daris, a cui ha presenziato anche l’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli.

“Con grandissimo interesse ho seguito il percorso di questa giovane artista originaria di Cormons e goriziana di adozione. L’emozionante singolo Angeli, scritto dalla stessa artista con Andrea Buttignon e prodotto da quest’ultimo – spiega Bernardis – ha già raggiunto centinaia di migliaia di riproduzioni online ed è stato trasmesso come colonna sonora della sesta puntata della seguitissima serie televisiva Vis a Vis: El Oasis pubblicata su Netflix”.

“Spesso si rivolge l’attenzione al di fuori dei confini regionali per cercare artisti che sappiano regalarci un’emozione. In verità – conclude Bernardis - anche il nostro territorio è un’ottima fucina di grandissimi talenti e, in tal senso, l’impegno della Regione dev’essere rivolto a bandi e misure sempre più efficaci per valorizzare i progetti virtuosi e che portano lustro alla comunità regionale”.