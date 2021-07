'Gnovis', su Telefriuli il tg in marilenghe

"La scelta di Telefriuli di inserire nel proprio palinsesto Gnovis, ovvero l'appuntamento quotidiano con le news in marilenghe, è un segnale forte a una comunità locale da tempo impegnata a rivendicare giusti spazi informativi che promuovano e valorizzino l'identità e la specialità di un territorio così fortemente legato ai propri valori". Auspicando "che questo primo passo serva da stimolo anche per il servizio pubblico", il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, si congratula con l'emittente di Udine "che ha colto l'esigenza del territorio, impegnandosi per fornire un servizio utile in maniera continuativa da lunedì a venerdì attraverso uno spazio di qualche minuto alle 20.40".

"Adesso - commenta Zanin - il cuore oltre l'ostacolo lo deve gettare anche la Rai alla quale, in ogni caso, dopo il forte pressing esercitato in sede di rinnovo della convenzione per le trasmissioni radiotelevisive nelle lingue minoritarie, va comunque riconosciuto uno sforzo in tal senso con il significativo aumento della programmazione televisiva in friulano".

"Ciò non toglie - conclude il presidente dell'Assemblea Fvg - che il vero obiettivo da raggiungere a beneficio della numerosa comunità friulana è quello di un tg regionale in marilenghe, frutto del lavoro di una redazione dedicata da insediare e rendere operativa nella sede Rai di Udine".