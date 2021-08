'Grande lavoro per la biblioteca Sandro Pertini'

"Continuano interrottamente le iniziative rivolte alla promozione della lettura da parte della biblioteca Sandro Pertini di Ronchi dei Legionari", commenta l'assessore alla cultura Mauro Benvenuto. "Bisogna insistere sempre a una più ampia diffusione della lettura in tutte le fasce di età, principalmente per i più piccoli, augurandoci che questo lavoro sia utile per il raggiungimento di una crescita culturale di tutti i nostri cittadini".

"In questo modo sosteniamo la circolazione della lettura al fine di renderla più accessibile possibile, incoraggiando molti utenti all’accesso dei libri, della lettura e della cultura.

Il lavoro dei nostri bibliotecari, oltre a essere dinamico, è in continua evoluzione e per questo ritengo che stiano svolgendo un ruolo di assoluta importanza per la nostra comunità".

"Anche l’idea dei prestiti a sorpresa per bambini e adulti viene continuamente rinnovata con nuovi temi, nuovi stimoli per i lettori, ora anche con le nuove borse, tutto nell’ottica di una programmazione dell’iniziativa che tiene in considerazione come ogni età necessiti di un approccio personalizzato, tenendo conto delle varie peculiarità. Ma non basta: il Letturaday di giovedi nei nostri canali social promuove la lettura con una forma di allegria che in questi periodi non guasta mai".

"Tra le iniziative più apprezzate e richieste spiccano gli appuntamenti di ogni mercoledì, fino l’8 settembre, nella piazzetta della biblioteca alle 17.30 dove le lettrici volontarie vi aspettano per raccontarvi qualche storia in italiano e in sloveno. Una sezione slovena che vanta ben 5.000 volumi a disposizione della minoranza slovena presente sul territorio e punto di riferimento per gli alunni delle scuole con lingua d’insegnamento slovena", conclude Mauro Benvenuto.