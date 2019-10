'I colori intorno a noi' a Fiumicello

AL 37 Atthirtyseven inaugurerà sabato 19 ottobre, alle 18.30 nella Sala dei Tigli, nella piazza principale di Fiumicello Villa Vicentina, la mostra pittorica di Paolo Ceppellotti dal titolo "I colori intorno a noi", che rimarrà aperta fino al 3 novembre con i seguenti orari: mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19; domenica dalle 10 alle 12.

Nato a Cervignano del Friuli, Ceppellotti vive e lavora a Saciletto di Ruda nella sua officina creativa. Frequentando lo studio artistico dell'amico Lucio Comar, approfondisce la sua innata tecnica pittorica. L'osservazione della natura è l'elemento principale della sua ricerca, che traduce istintivamente sulle tele in segni e colori del suo territorio, con tecniche ad olio e acrilico. Negli anni si appassiona anche alla scultura realizzando opere in metallo dalla forma sinuosa ed elastica. Ha partecipato a numerose collettive e personali e le sue opere si trovano in Italia e all'estero presso privati ed enti pubblici.