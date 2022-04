'I mestieri del libro' con Romana Petri e Nadia Dalle Vedove

Il lavoro dello scrittore sarà al centro del terzo appuntamento della rassegna “I mestieri del libro”, ideata e organizzata dall’Associazione culturale Triestebookfest nell’ambito dell’accreditamento ottenuto dal Comune di Trieste quale Learning City dell’Unesco, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la partnership di Leggiamo 0-18 e la collaborazione del Teatro Stabile Il Rossetti.

Lunedì 11 aprile, alla 10.30, nella sala Bartoli de Il Rossetti, la scrittrice Romana Petri e l’autrice e ghostwriter Nadia Dalle Vedove proporranno agli studenti delle scuole superiori e alle persone interessate al tema un dialogo in streaming e in presenza sulle tecniche di scrittura e sulle loro esperienze professionali.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligo di Green Pass. L'incontro sarà trasmesso anche in diretta sui canali di Triestebookfest e sulla pagina Facebook di LeggiAMO 0-18.



Romana Petri, che sarà collegata in streaming, è nata e vive a Roma. Tra le sue opere, Ovunque io sia (2008), Le serenate del Ciclone (2015) vincitore del Super Mondello e Mondello giovani, Il mio cane del Klondike (2017), Pranzi di famiglia (2019) Premio americano The Bridge, Figlio del lupo (2020) Premio Comisso e premio speciale Anna Maria Ortese – Rapallo, Cuore di Furia (2020) e La Rappresentazione (2021) finalista premio Mastercard. Traduttrice e critica, collabora con Io Donna e Il Corriere della Sera - La Lettura. I suoi romanzi sono tradotti in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Serbia Olanda, Germania e Portogallo, dove ha lungamente vissuto.



Nadia Dalle Vedove, che sarà in presenza al Rossetti, si diploma in Sceneggiatura per fiction e documentari presso la Civica Scuola di Cinema di Milano e nel 2004 fonda lo studio di produzione Fåröfilm, occupandosi della fase di scrittura e sviluppo di prodotti audiovisivi. Da anni collabora come story-editor con F.E.R.T. Media Content Development Agency (Torino) – Affabula Reading.Nel 2010 esce il suo primo lungometraggio - scritto e diretto con Lucia Stano - dal titolo Il lupo in calzoncini corti, un documentario prodotto da Fåröfilm e GraffitiDoc, miglior documentario del Festival MIX di Milano (2011), selezionato in concorso al Festival DOXA di Vancouver e al Festival FRAMELINE 35 di San Francisco.Nel corso degli anni focalizza la sua professione nell’ambito della scrittura arrivando alla pubblicazione della pièce teatrale Estranei (Edizioni del Gattaccio, 2015) e di Fino all’ultimo inverno (Bookabook Edizioni, 2016), romanzo d’esordio.Le ultime opere - di carattere prettamente biografico - sono la pièce teatrale dedicata al grande regista Ingmar Bergman intitolata Tutte le ombre di una vitae dell’intimo memoir Alfabeto Nina (Italo Svevo Edizioni, 2021). Da due anni lavora come ghostwriter e come story editor (romanzi e biografie).Il progetto culturale “I mestieri del libro” prevede cinque incontri finalizzati a far conoscere il mondo del libro e tutti i mestieri a esso collegati, con il duplice obiettivo: diminuire la distanza che in misura sempre maggiore separa le giovani generazioni dalla lettura e offrire spunti di interesse professionale.