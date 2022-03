'I mestieri del libro' presenta Luca Sofri

“I mestieri del libro” è il titolo del progetto di promozione culturale dedicato alla lettura e al mondo del libro ideato e organizzato dall’Associazione Triestebookfest nell’ambito del riconoscimento ottenuto da Trieste quale Learning City dell’Unesco, promosso con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, la partnership di Leggiamo 0-18 e la collaborazione del Teatro Stabile Il Rossetti.



Dedicato in particolare agli studenti delle scuole superiori, ma aperto anche a chiunque sia interessato, il progetto prevede cinque incontri finalizzati a far conoscere il mondo del libro e tutti i mestieri a esso collegati, con il duplice obiettivo: diminuire la distanza che in misura sempre maggiore separa le giovani generazioni dalla lettura e offrire spunti di interesse professionale.



Il primo appuntamento è in programma lunedì 14 marzo, alle 10.30, nella sala Bartoli de Il Rossetti, con Luca Sofri, giornalista, direttore de Il Post (ingresso libero fino a esaurimento posti, obbligo di Super Green Pass. L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali di Triestebookfest e la pagina Facebook di LeggiAMO 0-18).



Si parlerà del primo numero della rivista "Cose spiegate bene", a cura de Il Post ed edito da Iperborea, curato da Arianna Cavallo e Giacomo Papi e in libreria dal giugno 2021. Destinato a tutti i lettori e appassionati di libri che ne amano i contenuti e vogliono sapere di più come sono diventati quell’oggetto di carta e come funzionano i percorsi che lo hanno portato nelle loro mani, "Cose spiegate bene" si sofferma sulle case editrici, le librerie, le scelte degli autori, e persino i font che usano.Gli incontri successivi si svolgeranno sempre al Teatro Stabile Il Rossetti, con il seguente programma: 4 aprile, sul lavoro dell’editore, con Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza; 11 aprile, sul lavoro dello scrittore, con Romana Petri; 2 maggio, sul lavoro del libraio, con Romano Montroni; 19 maggio sul podcas con Mario Calabresi (in attesa di conferma).