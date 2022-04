'I racconti dello Schioppettino' presentano Storiedipietre

Venerdì 15 aprile, alle ore 18, ospiti dell’agriturismo Juna di Duino Aurisina (Aurisina 97/c), “I racconti dello Schioppettino” presenteranno la nuova edizione del concorso letterario inserito nel programma 2022 di Duino & Book #STORIEDIPIETRE. Nel corso della serata, la fisarmonica di Aljoša Saksida accompagnerà le letture di alcuni dei racconti che hanno partecipato alla prima edizione.



Il concorso “I racconti dello Schioppettino”, indetto dal Comune di Prepotto, si rivolge ad autori che vogliano cimentarsi con un tema legato a questo vino straordinario, prodotto d’eccellenza della nostra regione: per l’edizione 2022 il tema cui ispirarsi è “Terra di confine” - come quella che dà vita allo Schioppettino di Prepotto - nell’accezione più ampia del termine. I migliori racconti saranno raccolti in un volume, e i primi tre riceveranno un premio in denaro.