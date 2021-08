'Il Corpo Assolto' di Daniela Daz Moretti

Sabato 11 settembre nello spazio espositivo dei Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis Udine si terrà l’apertura della mostra dell’artista Daniela Daz Moretti. L’artista presenta i suoi ultimi lavori e la sua recente ricerca. La mostra rimarrà accessibile al pubblico fino al 26 settembre 2021.

Si ringrazia per il patrocinio il Comune di Rivignano Teor e il sostegno del Comitato della Villa Ottelio Savorgnan che insieme al Sindaco Anzil e tutta l’amministrazione, hanno l’obiettivo di valorizzare la villa con la sua promozione su tutto il territorio grazie a eventi musicali, teatrali e mostre.

Sabato 11 settembre nello spazio espositivo dei Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis Udine si terrà l’apertura della mostra dell’artista Daniela Daz Moretti. L’artista presenta i suoi ultimi lavori e la sua recente ricerca. La mostra rimarrà accessibile al pubblico fino al 26 settembre 2021.Curatela e testo critico Alessandra Santin.



A presentare l’artista ci sarà la dott.ssa Alessandra Santin che ha recensito e tracciato il profilo di numerosi artisti, curando cataloghi illustrativi, testi in riviste specializzate. Dal testo, scritto per questa mostra, cogliamo un estratto:“Presta attenzione al corpo Daniela Daz Moretti, lo fa responsabilmente trasformando la sua arte in un invito rivolto a tutti di riflettere, esperire e conoscere il corpo proprio, mettendo in discussione l’idea dominante che di esso ha la società contemporanea. […]Il corpo assolto è osservato e ritratto analiticamente: mani, ovaie, gambe, cervello, sangue, cuore, polmoni… ogni frammento realizzato in terracotta o dipinto su tela, stampato su carta con la tecnica preziosa del monotipo, è oggetto di quell’attenzione estrema ed amante che Simone Weil ritiene indispensabile per dare un senso alle relazioni umane, relazione con se stessi innanzitutto, e con gli altri e il mondo in secondo luogo”.Il vernissage viene gentilmente offerto dalla cantina “Filare-Italia Made in Italy, thinked in Friuli Venezia Giulia” e Greenway Group . Si ringrazia inoltre anche della collaborazione culturale “La Tribuna” ass. culturale.