'Il diamante di Grado' a Monfalcone

Giovedì 7 luglio alle 18.30 nel Giardino della Biblioteca Comunale lo scrittore e giornalista triestino Paolo Pichierri presenta il suo romanzo giallo “Il diamante di Grado” (LEG Edizioni).

Un ricamo narrativo ambientato nell’Isola del Sole, il cui sfondo nel quieto tepore estivo accompagna il lettore pagina dopo pagina. A Grado, l’ex commissario Vincenzo Salvati, ormai cieco, trascorre una vacanza apparentemente serena insieme alla famiglia, ma l’incontro con l’anziana signora Zia, detta “Tante” per le sue origini austriache, ricca proprietaria di un albergo di lusso sull’isola, romperà la quiete del suo soggiorno.

Quando l’anziana Tante viene aggredita e derubata di un preziosissimo diamante, eredità del defunto marito Walter, il commissario verrà catapultato suo malgrado in un’indagine poliziesca dai ritmi serratissimi per tentare di risolvere l’enigma: riveste, in via eccezionale, i panni dell'investigatore per smascherare il colpevole che si annida nella famiglia della donna, forse tra i nipoti Sabrina, sobria conduttrice radiofonica, Claudia, bellissima e amante del lusso, Markus, sportivo e dedito al gioco d'azzardo, Philipp, nipote adottivo e vero lume imprenditoriale della famiglia.

L’autore dialogherà con Daniele Benvenuti, con le letture ad alta voce a cura dei Lettori in Cantiere.

In caso di maltempo, l’incontro si terrà in Sala Conferenze.