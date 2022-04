'Il figlio della lupa' a Monfalcone

Sabato 9 aprile, alle ore 18, in piazzetta Montes a Monfalcone, il Caffè Esperanto presenta il libro “Il figlio della lupa” di Anton Špacapan Vončina e Francesco Tomada con letture di Paolo Fagiolo.



Il libro ambientato a Čepovan, a pochi chilometri da Gorizia, nel 1931 è una storia tra il mitico e il reale che racconta le molteplici resistenze messe in atto contro il fascismo e le sue politiche snazionalizzatrici nei confronti degli sloveni.



“Sento ancora sotto le dita il pulsare di una terra che è frontiera. Mi è rimasto da quando ho concluso la lettura di queste pagine che ne cantano la tragica voca. Da queste parti capita che i gridi siano solo sussurri, ma restano comunque potenti invettive contro l’arroganza del potere, oggi come ieri amante dei muri, distruttore dei ponti. Un libro testimonianza", queste le parole di Angelo Floramo.



In caso di maltempo la presentazione si terrà presso la sede Anpi di viale Valentinis 84 a Monfalcone.