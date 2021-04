'Il filo e le tracce', gli studenti incontrano gli autori

Probabilmente ancora non sappiamo se stiamo vivendo uno di quei momenti che lasciano tracce, trasformazioni e conseguenze durature, nella vita delle società. Oppure se questo momento sia destinato a rimanere solo nell’ambito delle “cronache”. Sicuramente i mesi più duri della pandemia, le settimane intere senza uscire di casa, le scuole chiuse, l’esperienza della didattica a distanza, pensando agli studenti coinvolti nel progetto, ci portano a definire questi tempi come “interessanti”… da esplorare.



Partendo da questa premessa, ha preso il via “Il filo e le tracce”, progetto dell’associazione culturale Bottega Errante, cooperativa Damatrà e cooperativa Itaca, il cui obiettivo è quello di far incontrare gli studenti con gli autori, i libri, le storie e la Storia. Sono sette le scuole coinvolte nel percorso laboratoriale che si è aggiudicato il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il bando “Vivere in tempi interessanti”, dedicato alla realizzazione di progetti educativi e didattici volti a favorire l’approfondimento e la conoscenza della storia. Sono partner del progetto i comuni di Cervignano del Friuli, Cormons, Fagagna, Latisana, Nimis e Palmanova.



Il percorso completo si articolerà in 10 ore di laboratorio in classe (in presenza e on line) e 2 ore per la presentazione dei lavori in orari e spazi extrascolastici. Tutto il percorso verrà gestito e coordinato dalle operatrici della Cooperativa Damatrà alle quali, nelle fasi finali si affiancheranno operatori esperti di storytelling della Cooperativa Itaca di Pordenone. Un progetto collettivo che è il risultato di un grande sforzo da parte di scuole, biblioteche e amministrazioni comunali coinvolte nel tentativo di rendere disponibili agli studenti contenuti e incontri extracurricolari. A loro vanno i sentiti ringraziamenti di tutti gli organizzatori per la grande disponibilità e l’interesse dimostrato in un periodo veramente complesso e segnato dall’incertezza.Nella prima fase del percorso, i ragazzi avranno la possibilità di incontrare alcuni importanti autori friulani che nelle loro opere si sono ispirati alla Storia, che hanno saputo narrare gli accadimenti attraverso le piccole storie, le vicende umane nella loro apparente marginalità. Libri che sanno raccontarci il non detto della Storia collettiva. Gli autori coinvolti in questa prima fase del progetto saranno Chiara Carminati (scuole secondarie di primo grado di Nimis e Tarcento il 16 aprile, scuola secondaria di primo grado di Cervignano il 20 aprile), Paolo Patui (istituto superiore Nobile di Fagagna il 20 aprile ) e Antonella Sbuelz (scuola secondaria di primo grado di Palmanova 28 aprile). Rimangono da definire gli incontri di Latisana e Cormons.Alla prima fase ne seguirà una in cui i ragazzi allargheranno i loro sguardi e la loro curiosità oltre le opere e le testimonianze dirette degli autori coinvolti nella fase 1, attraverso le letture proposte da una bibliografia di scrittori della nostra Regione nelle quali rintracciare e analizzare le microstorie e la grande Storia, nell’intento di riportare sul piano personale le suggestioni raccolte. Successivamente, infatti, gli studenti saranno chiamati a raccontare, attraverso alcune tecniche di storytelling, i “tempi interessanti” vissuti in prima persona, cercando nella letteratura le suggestioni e gli strumenti per narrare gli accadimenti a partire da un punto di vista particolare. Infine, i ragazzi coinvolti avranno la possibilità di presentare pubblicamente le loro narrazioni in uno spazio messo a disposizione dal Comune-partner progettuale.