'Il mondo visto da un’altra prospettiva' a Fiume Veneto

Sarà inaugurata sabato 28 agosto alle ore 18, presso la Sala Espositiva della Casa dello Studente del Comune di Fiume Veneto, la mostra “Il mondo visto da un’altra prospettiva”. L’esposizione rientra nel programma della rassegna estiva “Chi porta la Citronella?”, organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Fiume Veneto guidato da Donatella Azzaretti. Un percorso educativo sui problemi dello sviluppo e dei diritti alimentari tra nord e sud del mondo: un vero e proprio viaggio interculturale in cui i cinque sensi sono coinvolti attraverso immagini, parole e allestimenti tridimensionali che veicolano le esperienze di vita degli abitanti del nostro pianeta. Un percorso sensoriale e stimolante che conduce il visitatore a immergersi in differenti realtà del mondo e a scoprire aspetti sorprendenti e realtà toccanti.



“Un invito speciale a visitare questa mostra – dichiara l’assessore Azzaretti - va rivolto ai bambini e ai ragazzi per sensibilizzare le loro giovani coscienze, per una riflessione sulla fortuna di abitare in una parte del mondo che offre in abbondanza cibo, acqua, servizi, diritti, libertà. Spesso diamo per scontato ciò che abbiamo, ci concentriamo più sulle mancanze, solo aprendo lo sguardo ad altre realtà possiamo comprendere la nostra situazione.