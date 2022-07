'Il Piccolo Principe' al parco San Valentino

Appuntamento lunedì 4 luglio, alle 17, nel parco San Valentino (area fronte bar) per la Biblioteca Nord Pordenone con una delle più belle favole mai scritte, “Il Piccolo Principe”, per “Ogni biblioteca è un’avventura: storie e racconti dalla Francia”. La rassegna organizzata dall’associazione Thesis e destinata ai bambini di tutte le età (ma anche agli adulti) nell’ambito delle iniziative all’aperto dell’estate a Pordenone e a Cordenons.

Gli attori di Ortoeatro leggeranno brani dal celebre libro di Antoine De Saint-Exupéry (per bambini dai 6 anni), per celebrare la saggezza di chi guarda le cose con occhi puri e una sincera e naturale voglia di autenticità.

Il ciclo di letture animate all’aperto è legato come ogni anno al festival Dedica, che nell’edizione 2022 ha avuto al centro lo scrittore francese Mathias Enard. Un progetto consolidato, giunto alla 6. edizione, che presenta, in collaborazione con le Biblioteche civiche di Pordenone e Cordenons, e con il sostegno di Fondazione Friuli, una rassegna di letture animate per far avvicinare i più piccoli al mondo narrativo e ai libri, attraverso incontri informali che diventano momenti di crescita culturale e di socialità.

“Ogni biblioteca è un’avventura”, grazie alla voce degli attori di Ortoteatro, darà vita alle vicende di una serie di storie diverse per ogni appuntamento, con l’intento di scoprire - in più tappe - il vasto repertorio dei racconti francesi.

Tutti gli appuntamenti si tengono alle 17, e sono a ingresso libero: è consigliabile portare un plaid per il prato. In caso di pioggia si terranno al chiuso o prevedono una data alternativa.

Info