'Il sentiero dei gelsi' a Castions di Strada

Venerdì 17 dicembre, la Biblioteca di Castions di Strada ospiterà lo scrittore Bruno Dal Ben che presenterà al pubblico il suo romanzo d'esordio, 'Il sentiero tra i gelsi' (ed. Gruppo Albatros).



Un giallo semiserio frizzante e originale in cui il protagonista vive la sua vita a Sant’Agnese, non solo un luogo fisico ma anche un luogo dell’anima dove gli affetti occupano quasi tutto il suo tempo insieme alle ore in cui pratica la professione di avvocato.



Per partecipare (si possono accogliere al massimo 20 persone con obbligo di possesso di Super Green Pass) gli interessati potranno inviare un’email alla biblioteca o telefonare in orario di apertura: tel: 0432 827601 – e-mail: biblioteca@comune.castionsdistrada.ud.it