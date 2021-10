'Il sentiero dei gelsi', l'esordio letterario di Bruno Dal Ben

Un giallo semiserio frizzante e originale in cui il protagonista vive la sua vita a Sant’Agnese, non solo un luogo fisico ma anche un luogo dell’anima dove gli affetti occupano quasi tutto il suo tempo insieme alle ore in cui pratica la professione di avvocato.

Queste le premesse de 'Il sentiero tra i gelsi' (ed. Gruppo Albatros) di Bruno Dal Ben, avvocato palmarino con la passione per la scrittura qui al suo esordio letterario.

Ben presto nella placida e affascinante cittadina la scomparsa di un uomo conosciuto da tutti dà una scossa alla semplice quotidianità degli abitanti di Sant’Agnese. Emergeranno segreti che getteranno ombre sull’apparente onestà di alcuni di loro. Edoardo, il simpatico e piacente protagonista, vive la vita con entusiasmo e pienezza, grazie anche alla presenza cruciale di nonno Leopoldo, ma il suo cuore nasconde delle ferite ancora difficili da guarire.

Non mancano battute esilaranti, ma nemmeno frasi poetiche che descrivono la natura, poi nel finale una partita di calcio che è metafora della vita… e una rondinella che svolazza e poi corre via perché ormai Edoardo ha capito… Riuscirà il nostro eroe a guarire e a venire a capo del mistero che ha sconvolto i suoi concittadini? Ma soprattutto saprà sorridere di nuovo anche con il cuore?



. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Trieste ha scelto di esercitare la professione di avvocato a Udine. Ha svolto il servizio militare come volontario presso l’Ottavo Reggimento Alpini, allora di stanza a Cividale del Friuli, e ha partecipato alla missione Nato “Joint Forge” a Sarajevo tra il 2001 ed il 2002. Da sempre appassionato di lettura e di sport, esordisce con 'Il sentiero tra i gelsi',