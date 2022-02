'Il sentiero per il Paradiso inizia dall’ Inferno' per l'peritivo con l'Arte

A seguito del velocissimo sold out del primo appuntamento replica domenica 27 febbraio, alle 18, nella Library del Savoia Excelsior Savoia di Trieste con l'iniziativa "Il sentiero per il Paradiso inizia dall’Inferno...Aperitivo con l'Arte" organizzata dall'Associazione Culturale Adelinquere, grazie al sostegno della Regione FVG, questa volta dedicata alla fotografia di Steve McCurry.



L'evento spettacolo dal titolo "A too perfect picture" è un racconto nella parole di Massimo Tommasini, direttore artistico dell'iniziativa e fotografo, questa volta insieme ad Ilaria Marcucilli, accompagnati dalle musiche dal vivo di Marco Steffè, alla chitarra, e Tony Kozina, al violino e la giovane Clara Di Giusto.



A seguire si terrà la degustazione dei vini dell’Azienda vinicola Ronc Soreli di Prepotto in collaborazione con l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) e Sara Martellos, accompagnato da stuzzichini.



L'appuntamento, che prevede un'ora di spettacolo e degustazione, ha il costo di 20€. Prenotazione tramite email a: ass.culturale.adelinquere@gmail.com