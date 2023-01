'Il treno non si fermò a Kiev' alla Libreria Friuli

Lunedì 16 gennaio, alle 18, alla Libreria Friuli di Udine, si terrà la presentazione del libro 'Il treno non si fermò a Kiev' di Tito Barbini, con Martina Delpiccolo e Romano Vecchiet.

A chi mi domanda, quale è l'obiettivo del mio viaggio, rispondo che non ho nessun obiettivo in testa, vado dove trovo qualcosa che mi incuriosisce, mi intriga, dove comincio a trovarmi a mio agio, a star bene insomma. Piccole storie e luoghi che mi aspettano. Il mondo ne è pieno e non servono troppe domande e risposte. Le storie ferroviarie sono poi una passione inesauribile, una miniera da esplorare e da scavare. Una stazione mi trasmette una luce speciale e i tanti treni senza tempo mi fanno immaginare storie trascorse di gente che parte e arriva. Questo è il mio modo di viaggiare; capitare in un posto per caso, senza guide, né mappe, andare dove c'è qualcosa da raccontare.

Evento in collaborazione con Associazione dei Toscani del Fvg.