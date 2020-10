'In scjapinela', mostra in ricordo di Novella Cantarutti

“Promuovere iniziative nel ricordo di Novella Cantarutti per onorarne la sua figura esemplare di scrittrice ed insegnante a cento anni dalla nascita” per queste ragioni il Consigliere regionale Emanuele Zanon ha presentato una mozione volta ad impegnare la Giunta regionale a sostenere e promuovere iniziative nel ricordo della Professoressa originaria di Navarons di Meduno, nata a Spilimbergo il 26 agosto del 1920.

Zanon ricorda che: “Novella Cantarutti ha saputo declinare in versi la lingua friulana, come pochi altri hanno fatto nel dopoguerra, confrontandosi alla pari di nomi come Don Giuseppe Marchetti, Pier Paolo Pasolini e Carlo Sgorlon”.

Il Consigliere Zanon vuole valorizzare il ruolo di Novella Cantarutti quale poetessa-scrittrice, insegnante di letteratura italiana e storia, di grande donna, scrupolosa, raffinata ed appassionata, esempio positivo per le nuove generazioni di docenti, ancor più in questo momento storico fra l’emergenza Covid-19 e la cronica precarietà del ruolo della categoria.

“I suoi alunni – prosegue Zanon - non hanno mai dimenticato la sua grande umanità e le sue appassionate lezioni, tenute prima alle scuole medie di Spilimbergo e successivamente all’Istituto tecnico industriale “A. Malignani” di Udine dove esercitò la sua funzione di educatrice con delicatezza, entusiasmo e rispetto”.

Domenica 11 ottobre alle ore 16.00 a Navarons di Meduno si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica: “In scjapinela (in punta di piedi)” dedicata ai 100 anni dalla nascita di Novella Cantarutti.