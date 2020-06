'In Vico Sanctorum Cantianorum' in anteprima sul web

Durante la quarantena per il Covid è proseguita la realizzazione del libro “819-2019 - In Vico Sanctorum Cantianorum” dedicato alla storia del luogo dei Santi Canzian e, grazie al lavoro dell’editore Fabio Prenc, è stato stampato il terzo libro della Collana del Comune dedicata alla storia del territorio e realizzata in collaborazione con la Società Friulana di Archeologia – Sezione Isontina.

Non potendo ancora ritrovarsi fisicamente all’incontro di presentazione del libro, già programmato nel mese di marzo ed ora previsto all’aperto a luglio, ci si è affidati all’informatica per raccontare un libro ricco di tante preziose e significative “tessere” della storia medioevale del luogo dove nel 303 subirono il martirio i giovani fratelli Canzio, Canziano e Canzianilla. La video presentazione è a cura di Desirée Dreos e si inserisce all’interno dell’iniziativa Leggere Emozioni organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Canzian d’Isonzo per il Maggio dei Libri 2020 il cui motto è Se Leggo scopro.



La registrazione delle tre puntate è accessibile sue sul sito web delDesirée Dreos, funzionaria della Soprintendenza Archivistica e coordinatrice della SFA, racconta con la consueta carica emotiva e comunicativa i diversi interventi lasciando al futuro lettore la curiosità e l’aspettativa nei confronti di un libro prezioso per le novità e le prospettive di ricerca storica.con la SFA Sezione Isontina, il CERM-Centro Europeo Ricerche Medioevali, la Parrocchia Santi Canziani Martiri e con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza Archivistica del FVG, con l’Università degli Studi di Udine, il Consorzio Culturale del Monfalconese ed il contributo di Regione FVG e Fondazione Carigo.