'Incontrare Dante' con Pietro Baroni

‘Ma per trattar del ben ch'i vi trovai… Incontrare Dante’. E’ questo il tema dell’appuntamento in programma venerdì 9 ottobre alle 15.30 nell'Auditorio del Centro Culturale delle Grazie a Udine (in via Pracchiuso 21). Al dialogo con il professor Pietro Baroni, docente di lettere a Firenze e Direttore dei Colloqui Fiorentini, parteciperanno anche alcuni docenti e allievi della nostra Regione, già protagonisti delle precedenti edizioni dei Colloqui Fiorentini.

I Colloqui sono un Concorso/Convegno letterario che si offre alla scuola come strumento e occasione d’innovazione dell'attività didattica, organizzato da Diesse Toscana; è riconosciuto dal Miur come esperienza di promozione delle eccellenze e vede ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti e docenti della scuola superiore di tutt'Italia. L'edizione 2021 si svolgerà in diretta streaming dal 18 al 20 marzo 2021 e sarà dedicata a Dante Alighieri.

Ai docenti partecipanti che ne faranno richiesta diesse-Fvg rilascerà un attestato di presenza.

L'ingresso al salone sarà contingentato (max 148 posti disponibili) e subordinato al rispetto delle norme vigenti di distanziamento sociale (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, compilazione del modulo di autocertificazione, mantenimento delle distanze di sicurezza). Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'incontro e, per sveltire le operazioni d'ingresso, di scaricare il modulo di autocertificazione, compilarlo in ogni sua parte e firmarlo anticipatamente.

Al fine di essere certi di poter entrare in sala è possibile prenotare il posto rispondendo a questo indirizzo mail entro giovedì 8 ottobre 2020 specificando il numero dei posti da riservare e il Nome e Cognome dei partecipanti.