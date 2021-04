'L’arte di sbagliare alla grande' secondo Enrico Galiano

Quello del prossimo fine settimana sarà l’ottavo appuntamento della ricca rassegna culturale “La cultura viaggia online. Libri, musica, mostre” un progetto fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura di Pordenone che, dal 5 marzo ogni venerdì e sabato pomeriggio, propone presentazioni di libri, video sulle mostre cittadine, concerti e spettacoli teatrali, che possono comodamente essere visti da casa in qualsiasi momento collegandosi alla pagina Facebook e al canale Youtube del Comune di Pordenone.



Il programma di questo fine settimana prevede per venerdì 23 aprile alle ore 18 la presentazione del libro di Enrico Galiano “L’arte di sbagliare alla grande”, e per sabato 24 aprile, sempre alle 18, il secondo atto dello spettacolo teatrale “Rosa Goldoni: ritratti della donna moderna da giovane” registrato nell’ex convento di San Francesco, e dedicato all’universo femminile goldoniano. Nel suo libro, scritto di getto in soli sei giorni, Enrico Galiano, attraverso la confessione dei propri errori, piccoli e grandi, perdonabili e imperdonabili, riflette sull’inevitabilità di sbagliare e sull’importanza di non nascondere gli errori commessi, come una fondamentale opportunità di crescita, sia per gli adulti che per i ragazzi. Nel racconto della sua esperienza personale e professionale, l’autore si sofferma in particolare sul mondo della scuola, una sorta di palestra dove la possibilità di sbagliare dovrebbe essere considerata un’occasione per capire come migliorare, mentre troppo spesso i ragazzi non riconoscono l’errore fatto ma si identificano con esso, con la prestazione imperfetta, e si demoralizzano.



A dialogare con Enrico Galiano dei motivi che lo hanno indotto a scrivere questo libro sarà Roberto Cescon. Sabato andrà in onda la seconda parte dello spettacolo della Compagnia Hellequin “Rosa Goldoni: ritratti della donna moderna da giovane”, una produzione della Scuola Sperimentale dell’Attore / L’Arlecchino Errante, drammaturgia e regia di Ferruccio Merisi, realizzazione video di Mattia Zuzzi. In questa seconda puntata intitolata “Le contezze”, le attrici Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Daria Sadovskaia e Martina Santelia, attraverso le maschere goldoniane di Mirandolina, Rosaura, Corallina, Colombina e altre, parleranno delle consapevolezze e delle conquiste della coscienza della donna moderna. Goldoni, nella sua “arte di commedia” ha ritratto le donne con grande lealtà e, anche dove pensava di denunciare qualche loro condotta non irreprensibile, ha finito per edificare piccoli grandi monumenti alla loro forza vitale e alla loro “novità” sociale. L’attualizzazione del linguaggio goldoniano è il punto di forza dello spettacolo, che rappresenta un inno alle donne intrigante e poco retorico, con un retrogusto sorridente e stimolante insieme.“La programmazione online non si ferma qui – aggiunge l’Assessore Pietro Tropeano – venerdì 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore che dà il via alla campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei Libri 2021”, verrà pubblicato alle 15.00 sul sito della biblioteca civica, su Facebook e Youtube, un altro episodio delle fortunate “Letture da ascoltare” videoletture registrate dalle bibliotecarie della Sezione Ragazzi per intrattenere il pubblico dei più piccoli con storie e racconti divertenti e avvicinarli alla lettura come strumento imprescindibile di crescita personale e civile.”