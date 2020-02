'La ballerina di Degas' in biblioteca a Spilimbergo

Con l’approssimarsi della bella stagione, la Biblioteca Civica prosegue i suoi tanti progetti primaverili.

Mentre continuano gli appuntamenti di Far(Macia), promossi in collaborazione con le Farmacie di Spilimbergo e cresce l’attesa delle giornate finali, il 25 e 26 marzo, de La Macia dei libri con l’ospite d’onore la scrittrice Giusi Quarenghi, per il mese di febbraio, ritorna l’appuntamento con la rassegna Biblioteca D’Autore. Martedì 18 febbraio, alle ore 20.45, sarà presentato il libro La ballerina di Degas di Daria Collovini, Gaspari Editore.

Daria Collovini ha svolto per anni la professione d’insegnante, per poi dedicarsi alla scrittura di testi critici su progetti fotografici e per rubriche d’arte, racconti e poesie. Ha pubblicato le raccolte poetiche Oltre il buio e La lingua di latta. La ballerina di Degas è il suo romanzo d’esordio. Si tratta di un romanzo ambientato nel mondo della danza a livello internazionale – Milano e Parigi –, una storia d'amore tra un fotografo udinese e Adele, una giovane ballerina alla ricerca del successo, ma contrastato dalla perfida Elena. È una storia d'amore con un intreccio di gran classe e dialoghi da fiction. La scrittrice sarà presentata da Angelo Floramo. Alcun brani scelti saranno letti da Lorena Giordani. Donatrice di voce dell’Associazione Polaris Amici del Libro Parlato.

L’evento avrà luogo presso la Biblioteca Civica di Spilimbergo, sita in Palazzo Lepido via Piave 2 ed è a ingresso libero.

Per ogni informazione consultare il sito www.sebico.it o la pagina FB SeBiCo.