Un pomeriggio di formazione, dedicato ai docenti della scuola primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai bibliotecari del Friuli Venezia Giulia è quello che il progetto LeggiAMO 0-18 propone venerdì 10 gennaio, a partire dalle 15, nella Casa delle Associazioni di Pieris - San Canzian d'Isonzo (via Marconi, 1): la formazione è dedicata a BILL. La Biblioteca della Legalità in Friuli Venezia Giulia e protagoniste degli interventi sono Francesca Rispoli (ufficio di Presidenza nazionale di Libera) e Della Passarelli (editrice di libri per ragazzi e socia di IBBY Italia - International Board on Books for Young People).



BILL. La Biblioteca della Legalità è un progetto ideato e promosso da Associazione Fattoria della Legalità, Libera, ANM sottosezione di Pesaro, AIB Marche, IBBY Italia, Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro che vuole diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura. BILL. La Biblioteca della Legalità è una collezione ragionata di più di 200 testi adatti a giovani lettori (8-15 anni) e comprende narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel, albi illustrati. Caratteristica fondamentale è quella di essere una collezione di libri itinerante nel territorio e destinata in particolare a tutte le scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che intendano utilizzarla in accordo con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto dei regolamenti stabiliti dai soci fondatori.

L'iniziativa, accolta anche in Friuli Venezia Giulia, si sviluppa nel più ampio contesto del programma regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18. .



Nell'incontro di formazione di Pieris (a ingresso libero, previa iscrizione), l'intervento di Francesca Rispoli (Libera nazionale) racconterà come, attraverso la lettura si possano veicolare le storie di chi si è battuto per un orizzonte di giustizia sociale e si possa trasmettere l'importanza dell'impegno individuale e collettivo, contro le mafie e la corruzione; Della Passarelli, a seguire, racconterà la storia di IBBY Italia e la nascita di BILL in Italia.



Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizioni: Biblioteca di San Canzian d’Isonzo, biblioteca@comune.sancanziandisonzo.go.it



Il programma regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 è proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in partnership con CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese, Damatrà Onlus, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, AIB Associazione Italiana Biblioteche - FVG, ACP - Associazione Culturale Pediatri, CSB Onlus - Centro per la Salute del Bambino.