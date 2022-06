"La Biblioteca Statale Isontina di Gorizia non chiuderà". Lo assicura il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come "al di là delle difficoltà riguardanti l'organico alle quali si sta ponendo rimedio con le procedure pubbliche e i concorsi in svolgimento e quelli che saranno prossimamente posti in essere anche attraverso la Scuola del Patrimonio, non c'è nessun rischio di chiusura per la Biblioteca Isontina che rappresenta un fondamentale presidio culturale di rilevanza nazionale".