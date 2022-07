'La Cina è già qui', Giada Messetti a Gemona

Proseguono giovedì 21 luglio, alle 20.45, con la sinologa gemonese Giada Messetti, gli appuntamenti con l’autore organizzati dall’assessorato alla cultura del Comune di Gemona del Friuli nella Biblioteca del Santuario di Sant’Antonio.

“Durante questi mesi estivi - afferma l’assessore alla cultura Flavia Virilli - abbiamo ritenuto di dedicare questo spazio letterario agli autori gemonesi che si sono distinti nel mondo della cultura locale e nazionale, trattando argomenti che, in questo momento nel quale si fa un gran parlare di “ripartenza”, forniscono spunti di riflessione molto importanti, come nel caso dell’autrice Daniela Iob, che con la sua toccante vicenda personale ha inaugurato la rassegna, o che sanno leggere sia l’attualità che il passato con lo sguardo di chi non si perde mai d’animo e accetta le sfide di ogni tempo con coraggio e forza d’animo”.

È questo, probabilmente, il filo rosso che unisce gli autori che si susseguiranno fino a fine estate per raccontare i loro libri ma anche per raccontare loro stessi al pubblico che raggiungerà la storica biblioteca del Santuario gemonese, luogo che da secoli catalizza non solo la devozione ma anche la cultura nella cittadina pedemontana.

Appuntamento, quindi, giovedì 21 con Giada Messetti e il suo “La Cina è già qui. Perché è urgente capire come pensa il Dragone”; con lei dialogherà il giornalista Alberto Terasso.

A lei seguirà il 28 luglio Renzo Brollo, che presenterà il nuovo lavoro “Prima che Lignano cancelli i nostri passi“. L'1 settembre chiuderà la rassegna dedicata agli autori gemonesi Ilaria Tuti con il già best seller “Come vento cucito alla terra”.