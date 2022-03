'La Forma dell'Infinito' visitabile fino al 10 aprile

‘La Forma dell'Infinito’, la grande mostra allestita a Casa Cavazzini, a Udine, potrà essere visitata fino a domenica 10 aprile.

A dare notizia della proroga dell’esposizione è il suo curatore, don Alessio Geretti, oggi ospite alla riunione di Giunta. “La buona notizia – ha annunciato il sacerdote udinese e direttore artistico delle mostre di Illegio – è che la mostra sarà visitabile fino a domenica 10 aprile. Anche gli orari saranno allungati, come già avviene da qualche giorno (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20 con ultimo ingresso ore 18.20; venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 22 con ultimo ingresso ore 20.20)”.

“L’enorme quantità di richieste che abbiamo ricevuto poteva essere accolta solo con questo ampliamento. Come avvenuto ad altri centri italiani, sei opere di tre musei di Mosca sono state chieste per una restituzione anticipata. Ma la partita è ancora aperta, anche per l’incolumità stessa delle opere, e alla luce degli storici rapporti che abbiamo con queste istituzioni culturali”.

Fino al 10 aprile dovrebbero, quindi, restare in esposizione tutti i quadri. Nel caso ciò non fosse possibile, don Geretti annuncia la disponibilità di quattro opere (un Kandinskij e tre Matisse), che “consentirebbero di percepire solo la tristezza di due vuoti, un invito alla riflessione o alla preghiera per la pace”.