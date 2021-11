Il Corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica - Delegazione di Pordenone, prosegue venerdì 12 novembre, alle 17.45, a Pordenone, in via Torricella 2, nell’ex-tipografia Savio. Il tema centrale sarà una delle leggende d’amore più belle di sempre, quella fra Amore e Psiche, descritta e analizzata da Carlo Tomba, studente del corso di laurea in Lettere classiche all’Università di Bologna.

Da tre anni, la delegazione di Pordenone Aicc insieme a docenti universitari, coinvolge giovani studiosi come relatori degli incontri per sostenere la valorizzazione delle nuove generazioni.

Metafora dell’eterna battaglia tra razionalità e istinto, tra cuore e cervello, la leggenda racconta la storia del Dio Amore (Cupido) e della bellissima Psiche ed è fra le poche nella tradizione greca, a concludersi con un lieto fine. La stessa leggenda di “Amore e Psiche” ha ispirato pittori, scrittori e poeti, scultori come Antonio Canova, autore dell’omonimo gruppo scultoreo realizzato tra il 1787 e il 1793 e conservato presso il museo del Louvre, a Parigi.

“I nostri incontri - spiega il presidente di Aicc, Gianantonio Collaoni - proseguono con la presentazione di una “favola” che con i miti ha una consonanza rilevante: quella di “Amore e Psiche”, incastonata nella parte centrale delle Metamorfosi di Apuleio, che ha affascinato generazioni di artisti europei (tema di una futura relazione) e meritato l’attenzione di letterati con interpretazioni e riscritture. Seguirà nelle prossime conferenze, un’alternanza tra periodo barocco, con una particolare focalizzazione sul nostro territorio, e arte contemporanea che dei miti continua inaspettatamente a nutrirsi. Sono felice che l’Associazione attraverso il coinvolgimento di giovani studiosi, possa sostenere la valorizzazione delle nuove generazioni, invitandole a proporre le loro capacità a un pubblico adulto. Da tre anni nei nostri corsi si cimentano giovani studiosi con vivo apprezzamento da parte degli ascoltatori”.

Relatore del prossimo incontro, Carlo Tomba, è studente del primo anno del corso di laurea triennale in Lettere classiche all’Università di Bologna. Ha frequentato il liceo classico all’istituto “Leopardi-Majorana” di Pordenone. Ha partecipato al progetto “Racconto dei miti”, un’iniziativa, coordinata dalle docenti Alessandra Bazzi e Paola Domini, che prevede che alcuni studenti del liceo raccontino i miti greci e le leggende della Roma delle origini a studenti di istituti comprensivi di Pordenone e provincia. È uno dei momenti in cui si sperimenta la metodologia didattica chiamata "vertical tutoring", in un circolo virtuoso, per cui traggono vantaggio sia gli studenti proponenti, che si sentono valorizzati e responsabilizzati mettendosi alla prova e acquisendo maggiore consapevolezza di sé, sia gli studenti destinatari, che resteranno colpiti ed ammirati di potere apprendere con maggiore efficacia da una persona più vicina per età, per linguaggio, per modo di illustrare i diversi contenuti.

Il corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli in collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Pordenone.

Dalla prossima settimana sarà disponibile la registrazione della quarta conferenza. È sufficiente digitare, una volta entrati su YouTube, “Associazione italiana di cultura classica Pordenone”. Invito anche a cliccare sull’icona rossa “iscriviti”.

Per accedere agli incontri sarà necessario esibire il Green Pass. Per informazioni www.aiccpn.it