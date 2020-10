'La Notte dei Lettori' si terrà in streaming

La settima edizione de "La Notte dei Lettori”, in programma a Udine dal 23 al 24 ottobre, si terrà in streaming. Tutti gli ospiti, le giornate e gli orari sono confermati.

L’interpretazione del DPCM del 18 ottobre 2020 che sospende tutte le attività convegnistiche o congressuali, anche da parte del Responsabile per la Sicurezza, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Udine e del Presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli, è stata univoca in questo senso, perché gli incontri previsti per le date sopra ricordate sono iscrivibili alla natura di “attività convegnistica”, ed è stato deciso, di conseguenza, lo spostamento del festival in streaming sui canali social del Festival (Facebook e Youtube).

Annullata La Caccia al Tesoro prevista per la 7°edizione de La Notte dei Lettori.