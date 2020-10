'La Spagnola, la pandemia influenzale del ‘900' in mostra a Udine

Giovedì 8 ottobre, alle 11.30, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine verrà presentata la mostra “La Spagnola. La pandemia influenzale del ‘900” curata da Enrico Folisi e Paolo Brisighelli ed allestita presso il Museo Friulano della Fotografia.



L’esposizione è un percorso fotografico che mette in luce i diversi aspetti che caratterizzarono la Spagnola, la più grande pandemia influenzale del ‘900, che contagiò da cinquecento milioni a un miliardo di persone nel mondo tra 1918 e 1920, causò dai 20 ai 50 milioni di morti e coinvolse i soldati di tutti i fronti nell’ultimo anno della Grande Guerra.

In Italia la Spagnola fu particolarmente virulenta, durò più di 12 mesi e comportò la morte di circa 600.000 contagiati. Si presentò con una prima ondata nella primavera del 1918, una seconda più violenta in autunno e una terza alla fine dell’inverno che si protrasse fino al 1919.



. Secondo l’Istituto Centrale di Statistica italiano le regioni in cui fu rilevato il più alto tasso di mortalità per la Spagnola furono Lazio, Sardegna e Basilicata; ma l’epidemia si diffuse ovunque dalle città alle campagne. Il tasso di mortalità nazionale ufficiale fu tra l’1 e il 2%, ma in alcuni grandi centri si raggiunse l’8%., poiché centinaia di migliaia di profughi dovevano ancora rientrare dalle regioni italiane in cui erano ospitati e lì molti morirono senza essere conteggiati tra i deceduti in Friuli.La Spagnola colpì tutte le classi sociali indistintamente.Le istantanee raccolte dai curatori riguardano soprattutto i civili nelle metropoli e nelle campagne USA, in patria e in Francia nelle zone di guerra, gli operai del Chinese Labour Corp che operò in Francia a ridosso delle prime linee e che si ipotizza abbiano portato il virus in Europa dalla Cina.Oggi è stato scientificamente accertato che la Spagnola ebbe come causa scatenante il virus N1H1 e che si ebbero contemporaneamente, nei primi mesi del 1918, diversi grandi focolai epidemici, uno in Cina, Sud Est Asiatico e India, un altro negli USA, Europa e Impero Russo e che velocemente il contagio si diffuse, a macchie di leopardo, in tutto il mondo.Le foto evidenziano l’azione di medici e infermiere, che si presero cura di militari e civili e le attività del personale dei servizi pubblici, nelle metropoli e nelle campagne: poliziotti, netturbini, tramvieri, addetti alla disinfezione, telefoniste, dattilografe, semplici impiegate e operai e persino giocatori di baseball.Tutti con la mascherina, uomini, donne e bambini, gruppi familiari e di lavoro, anche cani e gatti.Sono le tessere di un grande puzzle in bianco e nero che sembra essere il “negativo” di giorni molto vicini a noi e ancora vividi di colori foschi, quelli dell’attuale tragica pandemia del Coronavirus, Covid-19.Le fotografie sono accompagnate da una galleria fotografica e filmati originali sulla Sanità militare nella Grande Guerra.La mostra sarà ospitata