'La stanza delle anime', viaggio femminile dalla Divina Commedia al presente

Va in scena per la XVIII edizione del festival “La scena delle donne”, all’Auditorium Concordia a Pordenone venerdì 25 marzo (ore 20.45), lo spettacolo di e con Arianna Addonizio “La stanza delle anime. Le donne della Divina Commedia oggi”, per le musiche originali eseguite dal vivo da Nicola Milan e la regia di Bruna Braidotti.



La stanza delle anime riporta al tempo contemporaneo due personalità vissute nel medioevo che hanno dedicato all’aldilà le loro opere più importanti, il massimo poeta italiano Dante Alighieri e Hildegard von Bingen, monaca, scrittrice e mistica tedesca.



La teologa è la conduttrice di radio Hildegard che omaggia Dante Alighieri, artista rapper del 2021, con la visione di alcuni personaggi femminili dei suoi album Inferno, Purgatorio e Paradiso. Francesca Da Rimini, Pia De Tolomei, Sapia Salani, Piccarda Donati, Cunizza da Romano, Beatrice Portinari a cui Dante Alighieri diede la parola 700 anni fa nella Divina Commedia, diventano donne di oggi che ne riproducono gli stessi percorsi di vita.



"Dante – spiega la regista e direttrice artistica della Compagnia di Arti e Mestieri Bruna Braidotti – ha fatto parlare alcune protagoniste della Divina Commedia della loro vita. Verso di loro emerge la sua compartecipazione alla passione e alla sofferenza delle vittime di femminicidio: la più famosa tra queste è Francesca da Rimini, ma ce ne sono anche altre, come Pia dei Tolomei nel Purgatorio, o anche Piccarda, che, anche se non fu uccisa, fu vittima di violenza".Le musiche che accompagnano, commentano e interpretano il percorso visionario incarnato dalla interprete Arianna Addonizio, intrecciano i brani delle opere e le atmosfere musicali di Hildegard von Bingen con le composizioni originali contemporanee di Nicola Milan creando un ponte suggestivo tra il medioevo e il tempo presente.