'La voce di Impastato, Volti e parole contro la mafia' in mostra

La voce di Impastato. Volti e parole contro la mafia: primo appuntamento del Progetto Legalità promosso dall'Assessorato alla Cultura e organizzato dalla Biblioteca, una riflessione sul mondo mafioso e sulla strenua resistenza ad esso.

La mattinata sarà riservata al percorso multimediale RADIO AUT per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a cura di Damatrà onlus.

Verrà inoltre presentata ai ragazzi la Biblioteca della Legalità (BILL FVG), una raccolta di libri per ragazzi, a tema, che la biblioteca di Latisana ha recentemente acquistato. Questo materiale verrà prestato alle scuole per continuare l'attività in classe.

L'incontro pomeridiano, rivolto agli adulti, prevede la presentazione del libro di Ivan Vadori e l'inaugurazione della mostra con le fotografie di Elia Falaschi.

Interverrà Federica Panzacchi del Consiglio Soci Friuli di Coop Alleanza 3.0.

Seguirà un momento conviviale con prodotti offerti da Coop Alleanza 3.0 preparato dagli allievi dello IAL FVG di Latisana, gestito in sicurezza con "monoporzioni".

In ottemperanza alla vigente normativa anti-Covid 19, la partecipazione sarà a numero chiuso e su prenotazione (contattare la biblioteca).

Obbligo di mascherina che copra naso e bocca, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani.