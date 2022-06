'Le case del regime' ad Aiello

Venerdì 1 luglio alle 21 è in programma ad Aiello la presentazione del volume ‘Le case del regime. La costruzione di un paesaggio fascista in Friuli (1933-1936)’ di Moreno Baccichet. Con l’autore dialogherà Carlo Bressan.

L’incontro si terrà nel giardino del Municipio, una delle Case del Balilla di Ermes Midena meglio riuscite e recentemente ben restaurata da Pierluigi Grandinetti.

“Dalla lunga crisi che attraversò il Partito Nazional Fascista in Friuli per tutti gli anni ’30 emerge chiaro, nel suo intento utopico, il tentativo di rappresentare il regime attraverso un progetto d’infrastrutturazione simbolica del territorio. Per fare questo si organizzò un piano di servizi appoggiati a nuove architetture disegnate con un linguaggio d’avanguardia”, spiega l’autore.

“Le Case del Balilla e le Case del Fascio avevano il compito di mostrare alla popolazione che nuova politica e nuovi stili di vita avrebbero traghettato il Friuli, fino ad allora ancora retoricamente ancorato alla tradizione, verso la modernità. Nei vecchi borghi rurali e nelle prime periferie urbane sarebbero sorti edifici e servizi che si sarebbero contrapposti, anche sul piano formale, all’architettura dei municipi, delle scuole o delle organizzazioni cattoliche. Architetture che volevano rappresentare una stagione pacifica e operosa all’interno del fascismo provinciale”.

“Il progetto, più che essere la somma di un centinaio di architetture moderne, aveva una scala territoriale e doveva diventare il perno del programma assistenziale del PNF durante la difficile reazione alla crisi economica. Questo progetto fu attuato solo in piccola parte a causa della difficoltà di provvedere ai finanziamenti e per la nuova crisi che terremotò i vertici del potere provinciale".

"Di quella esperienza rimangono decine di progetti e una dozzina di opere di grande qualità. Si tratta, però, di un patrimonio capace di mostrare come in provincia di Udine i temi architettonici proposti dalle esposizioni della Triennale di Milano nel 1933 e nel 1936 fossero perseguiti con capacità da un manipolo di giovani architetti caratterizzati da un linguaggio aggiornato”, conclude l’autore.