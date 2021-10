'Libri. Autori sotto tiro' a Mortegliano

Il Comune di Mortegliano e l’Università della libera età AUSER con la collaborazione della Pro Loco Mortegliano, organizzano la seconda edizione di “LIBRI. Autori sotto tiro.” Sei serate per presentare sei autori, nazionali e regionali messi sotto lente da un gruppo agguerrito di moderatori. L’iniziativa a partire dal 22 ottobre, con la presenza di Toni Capuozzo, si concluderà con Gianni Barbacetto il 26 di novembre. In mezzo Gigi Maieron, Giulia Blasi, Franco Gattesco e Marco e Matteo Salvador. Ogni venerdì in orario preserale. Conducono Anna Piuzzi, Paolo Mosanghini e Maurizio Della Negra.



L’iniziativa fortemente voluta dalla Amministrazione comunale e dalla Università della Libera Età di Mortegliano, continua il filo delle manifestazioni in presenza a chiaro interesse culturale, riprese nella tarda primavera dopo il blocco invernale legato alla epidemia Covid 19. Gli argomenti trattati riguardano da un lato le ultime opere degli autori proposti e dall’altro una escursione generale sulle loro tematiche letterarie e di pensiero.



Il format è pensato per assumere, nella dinamica della domanda e della risposta, una valenza flessibile e stimolante il pubblico, uscendo dalla idea stantia di semplice conferenza frontale. Gli incontri si terranno nell’Aula Magna della scuola media secondaria in Via Leonardo da Vinci 5 a Mortegliano, ogni venerdì alle ore 18:30, a partire dal 22 ottobre fino al 26 novembre. Prenotazione obbligatoria.