'Libri e Vini in Piazzetta', incontri con gli autori e gli editori con degustazione

Ogni martedì di maggio - Il mese dei Libri - alle ore 18, a partire dal 3 maggio prossimo, nella piazzetta del Villaggio del Pescatore si svolgerà un nuovo evento nel contesto di Duino&Book: "Libri e Vini in Piazzetta". Una serie di incontri letterari con presentazione di libri alla presenza degli autori e degli editori con degustazione guidata finale allo scopo di abbinare le eccellenze del territorio al piacere della lettura e l'arte della scrittura a quella della produzione vitivinicola locale, come nella migliore tradizione di Duino&Book. L'incontro di apertura, martedì 3 maggio, sarà dedicato alla presentazione del volume "I briganti della Carnia" di Francesco Boer alla presenza dell'autore e l'editore, Diego Manna. Seguirà una degustazione di vini della cantina Casa delle Rose. Il ciclo proseguirà con una panoramica dei "I Libri del Gruppo Speleologico Flondar" (10 maggio), "Il sipario sul divano" di Gianfranco Pacco il cui intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione IoTifoSveva (17 maggio), "La smonta la prossima? - Una vita in corriera" di Davide Destradi (24 maggio) e a chiudere, una doppia presentazione: "Troppo triestini" di Paolo Pascutto e "Vox Pupoli" e "Trieste cinica" di Vile&Vampi (31 maggio). Ingresso libero.



I briganti della Carnia - Francesco Boer (bora.la - WHITE COCAL)Un bisiaco doc, vinto dai sensi di colpa e dalle preoccupazioni per il fisico cadente, lascia la routine divano-osteria per andare a camminare sui sentieri della Carnia. Lì inizierà una grande avventura con i Briganti.Saranno presenti l'autore e l'editore Diego MannaA seguire, degustazione di vini della cantina Casa delle RoseI Libri del Gruppo Speleologico FlondarDa Tempus Edax Rerum, Roma ed il Timavo Appunti di ricerca" ai "Mulini di San Giovanni di Duino"Saranno presenti gli autoriA seguire degustazione di vini della cantina Casa delle RoseIl sipario sul divano - Gianfranco Pacco (bora.la - WHITE COCAL)Storie già raccontate in teatro con l’emozione del pubblico in sala ed altre scritte in quest’ultimo anno, seduto su un divano, in attesa del ritorno sul palco, ma sempre… a sipario aperto.Libro a scopo benefico: l'intero ricavato sarà girato infatti in beneficenza all’Associazione IoTifoSveva.Sarà presente l'autore.A seguire, degustazione di vini della cantina Casa delle RoseLa smonta la prossima? - Una vita in corriera - Davide Destradi (bora.la - WHITE COCAL)Uno straordinario viaggio nel mondo del trasporto pubblico triestino, ricco di aneddoti divertenti e tantissima umanità.Presente l'autore.A seguire degustazione di vini della cantina Casa delle RoseTroppo triestini - Paolo Pascutto + Vox Pupoli e Trieste cinica - Vile&Vampi (bora.la - WHITE COCAL)Troppo triestini, nella sua divertente e volutamente estrema caratterizzazione di tormenti e manie dei passeggeri, risulta un vero e proprio manuale di storia triestina, un compendio delle vicende nord-adriatiche est-frontaliere degli ultimi due secoli.Saranno presenti gli autori e l'editore Diego Manna.A seguire, degustazione di vini della cantina Casa delle Rose