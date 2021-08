'Magical Nature' a Prato di Resia

Il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie e il Parco Nazionale del Triglav, proseguono nella loro collaborazione all’interno della Ecoregione Transfrontaliera Alpi Giulie per costruire e rafforzare quel senso di identità che trova nella Natura il momento centrale di riferimento e di unità che scavalca le frontiere.



L’Ecoregione è una realtà consolidata che nasce nel 2009 grazie ad un riconoscimento di Europarc Federation, ed è invece il 2014 l’anno in cui la Convenzione delle Alpi riconosce l’intera area dei due Parchi come una regione transfrontaliera pilota per la connettività ecologica. La cooperazione transfrontaliera è cresciuta negli anni attraverso concreti progetti comuni tra i due parchi nei settori della protezione della natura, del monitoraggio della flora e della fauna, della didattica ambientale, degli scambi di personale, dei cambiamenti climatici, della connettività ecologica, dell’economia circolare, della pianificazione territoriale, della valorizzazione del patrimonio culturale, dei prodotti tipici locali e della promozione turistica anche attraverso i contenuti della strategia e del piano di azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.



Questa volta a parlare saranno le immagini attraverso gli scatti fotografici di diversi fotografi naturalisti che espongono presso il Centro Visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia a far data dal 4 settembre e fino al 17 ottobre 2021.La selezione esposta nasce all’interno di un concorso internazionale di fotografia naturalistica organizzato dall’Istituto nazionale sloveno di biologia nel contesto del progetto europeo LIFE NATURAVIVA.Biodiversity-art of life. Obiettivo principale del contest è la tutela della biodiversità e la consapevolezza che proprio l’uomo è la causa principale della sua perdita. Le strade che si intraprendono per raggiungere questi obiettivi sono tante e il contest fotografico può rappresentare una delle vie, un approccio più emozionale che razionale per arrivare al nostro cuore prima ancora che alla nostra mente e convincerci che dobbiamo cambiare rotta: la bellezza, i colori, l’unicità, così come pure l’assurdità e la violenza dei fenomeni distruttivi in ambito naturale difficilmente lasceranno indifferenti chi avrà il piacere, ma anche l’onore, di poter visitare la mostra.L’evento di inaugurazione è previsto venerdì 3 settembre alle ore 18.00 a Prato di Resia presso il Centro Visite del Parco. La mostra rimarrà poi aperta al pubblico tutti i giorni fino al 17 di ottobre con il seguente orario: 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00. Accesso alla mostra consentito con green pass.Ad introdurre l’evento la Presidente e il direttore del Parco, cui farà seguito l’intervento di presentazione della selezione di fotografie a cura di Nina Rimahazi in rappresentanza del Parco Nazionale del Triglav.