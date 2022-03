'Maledetta Sarajevo' ai colloqui dell’Abbazia

Anteprima regionale, venerdì 18 marzo alle 18, all’Abbazia di Rosazzo (Manzano) con “Maledetta Sarajevo” (Neri Pozza) di Francesco Battistini e del friulano Marzio G. Mian. Un viaggio inchiesta dei due giornalisti che furono inviati di guerra nei Balcani, conflitto che segnò la disgregazione della Jugoslavia e che ci porta a riflettere sulla drammaticità dell'attuale situazione in Ucraina.

L’appuntamento è il secondo del calendario della rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata da Margherita Reguitti e da Elda Felluga.

L’incontro, moderato dalla giornalista Rai Marinella Chirico, racconterà il viaggio inchiesta sulla guerra degli anni ’90, narrazione integrata da recenti approfondimenti, tra cui spicca l’intervista scoop a Radovan Karadžić, ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, condannato all’ergastolo per genocidio e crimini contro l’umanità, detenuto nel carcere inglese di massima sicurezza dell’isola di Wight. Un lavoro documentato sulla complessità degli eventi vissuti sul campo da Francesco Battistini, inviato al Corriere della Sera, rientrato di recente dall’Ucraina, e da Marzio G. Mian, già vicedirettore di IoDonna che con i suoi reportage in oltre 56 paesi ha spesso anticipato temi di grande attualità.

Coinvolgente come un reportage, documentato come un saggio, il libro propone interviste inedite a politici, diplomatici e giudici, della storia di ieri e di oggi.

La rassegna, il cui genoma è il viaggio fisico, culturale e intellettuale, declinato attraverso la scrittura di narratori con esperienze di linguaggi diversi, nasce e cresce grazie alla sinergia fra la Fondazione Abbazia di Rosazzo e l' azienda Livio Felluga che dal 1956 ha come etichetta l'inconfondibile “carta geografica” a significare il forte legame fra il vino e il suo territorio di vocazione.

L’ incontro, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid 19, obbligatoria la prenotazione all’indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna è realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga, Vigne Museum associazione culturale e il Comune di Manzano.

Francesco Battistini inviato speciale al Corriere della Sera, dopo aver lavorato al Giornale di Indro Montanelli e alla Voce ha seguito i Balcani dalla Bosnia in poi. Già corrispondente da Gerusalemme, si occupa prevalentemente di Europa dell’Est, Medio Oriente e Nord Africa. Ha coperto una dozzina di conflitti dall’Afghanistan all’Iraq. Coautore di “Che cosa è l’Isis” (Fondazione Corriere della Sera).

Marzio G. Mian è stato vicedirettore di Io Donna del Corriere della Sera, collabora con Sky, Rai, Internazionale, L’Espresso, GQ, il Giornale, Reportagen. Autore di “Karadžic´ - Carnefice psichiatra poeta” (Mursia, prefazione di Indro Montanelli), “Artico, La battaglia per il Grande Nord” (Neri Pozza) tradotto in Spagna e Germania e “Tevere controcorrente” (Neri Pozza).