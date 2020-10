'Minoli rivoluzionario del giornalismo televisivo'

"Giovanni Minoli è stato un rivoluzionario del giornalismo televisivo. Quando non esistevano ancora i talkshow e i programmi di approfondimento, che oggi spesso approfondiscono poco e cercano invece di colpire i telespettatori, creò assieme ad Aldo Bruno la trasmissione Mixer, che ancora oggi supera per qualità molte produzione contemporanee. Nell'arco della propria carriera Minoli è stato un interprete obiettivo, pur avendo e non nascondendo le proprie idee, e questo è un altro pregio fondamentale che dovrebbe far riflettere soprattutto nel panorama giornalistico".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, a margine della consegna Giovanni Minoli del Premio Credit Agricole FriulAdria "Testimoni della Storia" evidenziando che tale riconoscimento risulta particolarmente azzeccato, dato che il giornalista torinese è "stato sempre un testimone e un narratore d'eccellenza della realtà del suo tempo".

L'iniziativa è promosso dal Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge e si inserisce nel contesto della settima edizione di Link Festival del giornalismo 2020, in programma fino a domenica 4 ottobre a Trieste.