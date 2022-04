'Musica & Musei' a Pasquetta

Pasquetta a Udine, tra cultura e musica, con la quinta edizione di 'Musica & Musei', iniziativa che coinvolgerà il Castello e il Museo Etnografico con ingresso gratuito. Lunedì 18 aprile sarà quindi una giornata di festa interamente dedicata all’arte e alla musica. Si potranno visitare gratuitamente i Civici Musei di Udine dalle ore 10.00 alle ore 18.00, e a partire dalle ore 11.00 si potrà assistere a diversi appuntamenti gratuiti di musica classica e jazz.



L’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e l’Associazione Progetto Musica hanno deciso di riproporre un percorso multidisciplinare che prevede diversi interventi musicali, con il coordinamento artistico di Valentina Danelon e Francesco Bertolini, che accompagneranno i visitatori nelle sale museali dei Civici Musei in Castello, nelle sale del Museo Etnografico, per finire alla Casa della Contadinanza.



Per i concerti di musica classica, si potranno ascoltare Valentina Danelon e Gianni Fassetta, al violino e fisarmonica, Alessandra Commisso e Antonino Puliafito, alla viola e violoncello. Per la musica Jazz si esibiranno Daniele D’Agaro al sax e clarinetto e il Duo Alessandro Turchet e Daniele Labelli, al contrabbasso e pianoforte.



Il programma completo

La cittadinanza di Udine e tutti coloro che visiteranno la città nel giorno del Lunedì dell’Angelo avranno la possibilità di vivere una giornata speciale interamente dedicata all’arte musicale e figurativa.(per info e prenotazione obbligatoria contattare il numero 345 2681647 o scrivere all’indirizzo mail didatticamusei@comune.udine.it).Durante la giornata saranno. Ecco una piccola guida:“Marcello D'Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia”, “Antichi abitatori delle grotte in Friuli” e “Carlo Della Mura. Fotografie 1949 – 1962” al Castello di Udine; al Museo Etnografico del Friuli la mostra “Look Up: in cammino da Aquileia al Passo di Monte Croce Carnico. Fotostoriche dai Civici Musei di Udine”; alla Chiesa di San Francesco “Non sono io! Siete voi? Giordano Floreancig”; alla Galleria Tina Modotti “Costruire Sempre.Don Emilio de Roja: storia di una vita costantemente all'opera” e infine a Palazzo Morpurgo “Pietro De Tommaso – Retrospettiva”ogni 15 minuti dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.15.CASTELLO DI UDINEOre 11.00 - 11.30 Sala 4 Pinacoteca Duo Danelon - Fassetta (violino e fisarmonica)Ore 11.30 - 12.00 Sala 7 Pinacoteca Daniele D'Agaro (sax e clarinetto)Ore 12.00 - 12.30 Sala Giambattista Tiepolo Duo Commisso - Puliafito (viola e violoncello)Ore 12.30 - 13.00 Sala 8 Pinacoteca Duo Turchet - Labelli (contrabbasso e pianoforte)Ore 15.30 - 16.00 Sala 7 Pinacoteca Daniele D'Agaro (sax e clarinetto)Ore 16.00 - 16.30 Sala Giambattista Tiepolo Duo Danelon - Fassetta (violino e fisarmonica)Ore 16.30 - 17.00 Sala 8 Pinacoteca Duo Duo Turchet - Labelli (contrabbasso e pianoforte)Ore 17.00 - 17.30 Sala 4 Pinacoteca Duo Commisso - Puliafito (viola e violoncello)MUSEO ETNOGRAFICOOre 11.30 - 12.00 Atrio I° Piano Duo Turchet - Labelli (contrabbasso e tastiere)Ore 12.30 - 13.00 Atrio I° Piano Duo Danelon - Fassetta (violino e fisarmonica)Ore 15.30 - 16.00 Atrio I° Piano Duo Commisso - Puliafito (viola e violoncello)Ore 16.30 - 17.00 Atrio I° Piano Daniele D'Agaro (sax e clarinetto)CASA DELLA CONTADINANZAOre 17.30 Momento musicale finale con la partecipazionedi tutti i musicisti