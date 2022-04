'Nel segno del fuoco', il romanzo inedito di Carlo Sgorlon

Venerdì 6 maggio, al ridotto del teatro Verdi, alle 21, l’Assessorato alla Cultura del comune di Pordenone ospita la prima presentazione del romanzo inedito di Carlo Sgorlon 'Nel segno del fuoco', ispirato alla vita di Pier Paolo Pasolini.



Sarà un evento culturale che vede impegnati sul palco del Teatro tre relatori - Dario Fertilio, Marco Antonio Bazzocchi e Stefania Conte, che racconteranno in che modo la poetica di Carlo Sgorlon si riveli nuova ed originalissima, in un romanzo-capolavoro, scoperto dalla Morganti Editori fra le opere inedite del grande scrittore friulano dal respiro europeo.



Letture a cura di Carla Manzon e Ruggero Degano, per Polaris – Amici del libro parlato.